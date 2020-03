Le club de Ligue 1 de football a diffusé, dimanche, sur sa page Facebook officielle une vidéo comportant des messages de quatre éléments de la formation de la capitale de l’Ouest du pays.

Mohamed Amine Azemani a été le premier à s’adresser aux jeunes notamment pour leur demander de rester chez eux et limiter par là même leurs déplacements, «notamment pour les gens qui n'ont aucune raison valable de quitter leur domicile».

Son coéquipier Mohamed Boutiche a insisté sur la nécessité de se confiner chez soi «pour se prémunir contre le danger qui nous guette», a-t-il dit.

Même message pour Abdelhafid Benamara qui a appelé à «respecter à la lettre les mesures de prévention que ne cessent de rappeler les spécialistes», conseillant de faire preuve de patience en évitant notamment de faire des déplacements inutiles «et que chacun prenne soin de ses proches, en particulier les parents dont la plupart souffrent de maladies chroniques les exposant le plus à la pandémie».

Quant à Boualem Masmoudi, il a estimé que «nous devons nous montrer à la hauteur de la conjoncture difficile que traverse le pays», tout en priant pour sortir de ce «test en étant bien armés sur tous les plans».

Depuis la semaine passée, tous les sportifs sont rentrés chez eux après la suspension, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, des compétitions sportives et des entraînements ainsi que la fermeture de toutes les enceintes sportives, et ce, dans le cadre des mesures prises pour éviter une éventuelle propagation du coronavirus, une pandémie face à laquelle toute la planète retient son souffle, rappelle-t-on.