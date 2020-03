Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné Israël pour ses «graves violations du droit international». «Nous appelons la communauté internationale et tous les peuples du monde libre à mettre un terme aux crimes de discrimination raciale commis par Israël», peut-on lire dans le communiqué.

«Les Palestiniens ... devraient pouvoir jouir de leurs droits sans aucun préjudice, y compris leur droit à l'autodétermination, à l'indépendance, à la souveraineté et le droit au retour des réfugiés», poursuit le communiqué. Le ministère a souligné que l'occupation israélienne repose sur «des idées racistes et idéologiques qui nient l'existence du peuple palestinien et ses racines profondes dans cette terre».

La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale a été instaurée par les Nations Unies en 1966 pour exhorter la communauté internationale à redoubler d'efforts dans la lutte contre la discrimination raciale.