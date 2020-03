Faire 20 mn de ménage par jour permettrait de diminuer l'anxiété et le stress. Dominique Loreau, coach et auteur de livres sur le bien-être explique pourquoi.

Faire le ménage : une activité fitness ?

Dans une étude publiée dans le British journal of Sport medicine, il a été montré que faire le ménage pendant 20 minutes, de façon énergique, une fois par semaine, permet de réduire le stress et la dépression, tout comme le ferait n'importe quelle autre activité sportive.

Pour cette étude, des scientifiques écossais ont suivi près de 3000 hommes et femmes. Les chercheurs se sont non seulement rendu compte que les personnes pratiquant un sport régulièrement avaient 33% moins de risques de souffrir de stress ou d'anxiété, mais aussi et que les personnes qui avouaient faire le ménage énergiquement toutes les semaines avaient un facteur risque diminué de 20%. Selon les scientifiques britanniques cette activité physique inattendue a aussi d'autres bienfaits car elle réduit les risques cardio-vasculaires et les états inflammatoires.

"Pourquoi faire le ménage ? La plupart d'entre nous répondront probablement qu'il faut le faire, c'est tout. Tout comme manger, dormir ou se laver. Mais faire le ménage, c'est bien plus. Outre l'évidence des effets bénéfiques d'un lieu propre et rangé sur le physique et le moral, c'est aussi nettoyer son esprit" explique Dominique Loreau, coach et auteur de livres sur le bien-être.

Ranger une pièce, par exemple, permet d'accroître ses capacités de concentration et de mémorisation… donc de lutter contre les troubles de la concentration qui sont souvent un signe de déprime.

Faire la poussière permet de raviver des souvenirs heureux car les bibelots nettoyés sont souvent attachés à de bons souvenirs (cadeaux, vacances…).

Faire le ménage, enfin, permet de lutter contre le stress en s'exerçant à ralentir ses mouvements pour retrouver le calme intérieur.

"En faisant le ménage, tout le corps est sollicité, mis en mouvement. Or, bouger permet de rétablir les connections avec le cerveau et de débloquer les crispations.

A l'inverse, vivre dans un milieu en désordre peut faire perdre le moral : la vision d'un intérieur envahi par les objets et mal entretenu peut en effet donner le sentiment qu'on ne contrôle ni sa maison, ni sa vie" insiste Dominique Loreau.