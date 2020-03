Le sevrage tabagique n'aurait pas uniquement des bénéfices au niveau de la santé physique. Il serait également lié à une amélioration des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété et la toxicomanie.

Alors que les professionnels de la santé ont l'habitude de traiter la dépression, l'anxiété ou les problèmes de toxicomanie en premier chez les fumeurs souffrant de troubles mentaux, une étude menée par l'école de médecine Washington de St Louis, aux Etats-Unis, met l'accent sur le lien entre le tabagisme et la santé mentale.

Une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Patricia Cavazos-Rehg a analysé les résultats des questionnaires recueillis dans le cadre de l'étude épidémiologique nationale sur l'alcool et les conditions liées à l'alcool. Au début des années 2000, environ 35 000 personnes ont été interrogées à propos de l'alcool, le tabagisme et leur santé mentale lors de deux entrevues conduites à trois années de distance. Les auteurs de l'étude, qui a été publiée par la revue Psychological medicine, se sont concentrés sur les données de 4 800 fumeurs, rapporte le site Medical Xpress.

Les personnes souffrant de toxicomanie ou de problèmes psychiques lors du premier entretien étaient moins susceptibles de rencontrer les mêmes problèmes trois ans plus tard s'ils avaient cessé de fumer.

Faire face aux problèmes

"Nous ne savons pas si c'est l'amélioration de la santé mentale des patients qui les motive à arrêter la cigarette ou si c'est le fait de ne plus fumer qui conduit à une amélioration de leur santé mentale. Mais de toute façon, nos résultats prouvent l'existence d'un lien étroit entre l'arrêt du tabagisme et de meilleurs perspectives psychiatriques", explique Patricia Cavazos-Rehg, citée par Medical Xpress.

La chercheuse rappelle également que les effets néfastes de la cigarette sur l'organisme représentent une raison supplémentaire pour pousser les patients à arrêter de fumer. "Nous avons vraiment besoin d'encourager les médecins et les malades à faire face à ces problèmes. Quand un patient est prêt à se concentrer sur autre chose que sa santé mentale, c'est également le moment idéal pour aborder le sujet du sevrage tabagique", conclut-elle.