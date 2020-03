A l’âge de 20 ans, la moitié des jeunes en proie aux douleurs à l’estomac présentent des problèmes d’anxiété, la plupart du temps une anxiété sociale, selon une étude du Vanderbilt University School of Medicine de Nashville dans le Tennessee. Bien souvent les maux d’estomac apparaissent au début de l’enfance, en même temps que les troubles de l’anxiété.

Lynn Walker, chercheuse dans cette université, et son équipe ont suivi 332 enfants qui se sont plaints auprès des médecins de douleurs à l’estomac entre l’âge de huit et dix-sept ans. En guise de groupe témoin, les résultats ont été comparés avec 147 jeunes sans problèmes d’estomac.

A l’âge de 20 ans, les participants ont été interrogés sur leurs éventuels maux d’estomac et désordres gastro-intestinaux. Le Dr Walker a constaté que 51% des jeunes adultes qui ont eu souvent mal à l’estomac étant enfants souffrent d’anxiété. En comparaison, seulement 12% du groupe témoin a déclaré souffrir d’anxiété.

Détail intéressant, les adultes dont les symptômes gastriques ont disparu au cours de l’enfance se sont dits moins anxieux que ceux dont les problèmes à l’estomac ont perduré lors du passage à l’âge adulte.

Mal à l’estomac et anxiété, un cercle vicieux

Cette étude n’a pas permis de savoir quels troubles, l’anxiété ou les maux d’estomac, surgissent en premier dans l’enfance. Pour le professeur Walker, les enfants anxieux seraient plus sensibles à la douleur et pourraient constamment s’inquiéter de n’importe quelle douleur ressentie. "Ces enfants ont tendance à entrer dans un cercle vicieux en restant à la maison à cause d’un mal de ventre et cet éloignement de l’école les rend d’autant plus anxieux", suggère la chercheuse.

Les enfants qui souffrent de douleurs à l’estomac à répétition devraient être également questionnés sur leur anxiété par les médecins, conseille-t-elle.