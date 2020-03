L'anxiété et la dépression post-infarctus serait plus communes chez les femmes que chez les hommes, déclare une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle de la Société européenne de cardiologie.

Les scientifiques ont analysé les données de 160 patients, admis à l'hôpital Santariskiu de Vilnius (Lituanie) suite à une crise cardiaque. Les patients ont été interrogés un mois après leur attaque cardiaque, pour rassembler leurs données démographiques, telles que leur âge, leur sexe, leur statut marital, ou encore leur passé mental.

Pour écarter les éventuels facteurs de risques, les chercheurs ont également collecté chez les patients des informations telles que la pression artérielle, le diabète, la consommation de tabac ou l'exercice physique. C'est l'échelle hospitalière de mesure de l'anxiété et de la dépression (HADS) qui a ici été utilisée. Les patients au score allant de 0 à 7 ne présentent pas d'anxiété ou de dépression, les scores compris entre 8 et 10 indiquent un risque possible, alors que les scores au-delà de 11 correspondent à des niveaux légers à modérés de dépression et d'anxiété.

Une différence flagrante entre hommes et femmes Parmi l'échantillon étudié, 25% des patients souffraient de dépression, et 28,2% d'entre eux avaient eu recours à des antidépresseurs.

Mais le plus étonnant, ce sont les disparités observées entre hommes et femmes. Les hommes avaient un score de dépression de 6,87, contre 8,66 chez les femmes. Et pour l'anxiété, le score HADS s'élevait à 7,18 chez les hommes, contre 8,20 chez les femmes.

Pour l'heure, les chercheurs ne savent pas comment expliquer de telles différences.

« Les femmes sont sous-représentées dans beaucoup d'études cliniques sur l'infarctus du myocarde, souligne le Professeur Serpytis, auteur principal de l'étude. Nos résultats montrent que les femmes ont plus de risque de souffrir d'anxiété ou de dépression après une crise cardiaque que les hommes, mais jusqu'alors cette conclusion est passée inaperçue. Les professionnels de santé devraient évaluer le risque d'anxiété et de dépression post-infarctus, en particulier chez les femmes, afin qu'un traitement puisse être administré en temps voulu. »

D'autant que l'étude souligne qu'un cercle vicieux peut en découler : les patients dépressifs après une crise cardiaque ont six fois plus de chance de décéder dans les 6 mois que les non-dépressifs.