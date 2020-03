Connu pour son style et son genre populaire le chanteur de musique country Kenny Rogers, s’est éteint vendredi, nous apprend un communiqué de sa famille indiquant : « Rogers s’en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille », peut-on lire dans ce passage repris par le site du quotidien d’informations générales français 20mibutes.fr. il avait 81 ans et a déprogrammé ses spectacles depuis fin 2018, en raison son état de santé.

Il a régné sur ce genre musical durant près de 60 ans, remportant trois Grammy, et produisant de nombreux succès, «comme The Gambler, Lucille et Islands in the Stream », ajoute le même site. Sa carrière entamée e 1950 lui a valu de ses retrouver 24 fois la tête du hit-parade, et de décrocher six « Country Music Awards ». Ses duos avec la chanteuse de country Dolly Parton, ainsi que ses prestations télévisuelles, notamment dans la fameuse série The Muppet Show, pnt grandement aidé au rayonnement de sa carrière et à la consolidation de sa célébrité.

DKnews