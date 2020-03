Les rues et les quartiers de la ville de Tissemsilt connaissent, actuellement, l’implication très remarquée des associations et des citoyens dans les initiatives de prévention contre la propagation du coronavirus, a-t-on constaté.

Depuis une semaine, une forte participation des associations locales et de nombreux citoyens, notamment les jeunes, est remarquée dans les opérations de stérilisation et de nettoiement des rues et des quartiers de la ville de Tissemsilt, ainsi que la sensibilisation sur les mesures de prévention devant être prises pour éviter la contamination au virus Corona. Dans ce cadre, un groupe de jeunes ont participé dans une action de stérilisation et de nettoiement des rues et des quartiers de la ville, à l’instar de la cité "119 logements", "Aïn El-Bordj" et la cité "100 logements", après avoir reçu les équipements nécessaires de la part des services de la commune.

Le jeune Khaled, qui s’afférait à la stérilisation d’un arrêt de bus au niveau de la rue "Beloufa Larbi", au chef-lieu de la wilaya, a indiqué à l’APS que "la prévention du virus Co rona est la responsabilité de tous et ne se limite pas aux seuls services de la santé et des communes".

Cette semaine a aussi vu la forte participation de nombreuses associations locales dans les opérations de stérilisation et de nettoiement, ainsi que la sensibilisation des citoyens à la prévention contre ce virus, dont le commissariat local des scouts musulmans algériens et l’association de l’environnement et de la nature "le coucher de soleil". A ce propos, le commissaire de wilaya des scouts musulmans algériens, Mohamed Kabil, a déclaré que son organisation a mobilisé plus de 300 adhérents des groupes de scouts dans les différentes communes de la wilaya dans la participation dans les opérations de stérilisation et de nettoiement des rues, des quartiers, des espaces publics et des stations de voyageurs, en plus de leur participation dans les initiatives de sensibilisation des citoyens sur le respect des mesures de prévention pour éviter la propagation du virus Corona.

Un groupe de jeunes de Tissemsilt a aussi procédé à l’affichage de conseils et directives, accompagnées de photos sur la manière d’appliquer les mesures de prévention, au niveau des commerces, des cafés, des restaurants et des places publiques, notamment le lavage régulier des mains par l’utilisation d’un stérilisant et évite r les poignées de main.