Plus de 480 quintaux de semoule et de farine ont été saisis vendredi à Ksar el Boukhari (sud de Médéa) par une brigade mixte (commerce, services agricole et sureté nationale) dans le cadre de la lutte contre les tentatives de spéculation, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Cette importante quantité de marchandise a été découverte, lors d’une opération de contrôle, dans un local suspecté de contenir de la semoule et de la farine, a-t-on indiqué.

Un procès verbal a été adressé au commerçant, qui sera traduit devant la justice, a ajouté la même source, rappelant la saisie durant les dernières 48 heures à Médéa et Ksar-el-Boukhari de pas moins de 800 quintaux de semoule et de farine, dont une partie impropre à la consommation.

Six commerçants impliqués dans ces affaires avaient été placés jeudi en détention provisoire, après leur audition par le procureur de la République près la cour de Médéa.