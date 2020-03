Une opération de déstockage de 4.000 quintaux de pommes de terre a été lancée vendredi dans la wilaya de Tizi Ouzou, afin de réguler les prix et lutter contre toute tentative de spéculation.

Suite à une forte demande des consommateurs en prévision d'un confinement pour limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19) qui avait provoquée une flambée des prix de la pomme de terre, les services de la wilaya ont décidé le déstockage de 4000 qx de pommes de terre.

Le directeur des Services agricoles (DSA), Laib Makhlouf, qui a assisté au lancement de l'opération de déstockage, a pour sa part rappelé que cette démarche vise à réguler les prix du tubercule, suite à l'augmentation observée ces derniers jours, le prix du kilo de pomme de terre ayant atteints les 150 DA dans certains commerces. "Le prix de revente de ce produit ne doit pas dépasser les 45 DA.

Toute fraude sera sanctionnée", a-t-il dit, relevant que des brigades de répression de la fraude veillent à travers la wilaya au respect des prix.

Rassurant de la disponibilité de la pomme de terre, et des autres fruits et légumes, M. Laib a invité les citoyens à signaler tout dépassement.