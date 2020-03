Exploitant une information relevant des activités suspectes d'un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête, qui a abouti à l'arrestation de 06 individus à bord de deux véhicules touristiques, a ajouté le commandant Fateh Rahmouni. En plus de la saisie de cette quantité de produits psychotropes et des deux véhicules utilisés dans le transport de la ''marchandise'', les services de la gendarmerie ont mis la main sur neuf (9) flocons de produits hallucinogènes de différentes marques, d'une quantité de kif traité et un lot d'armes blanches, a révélé la même source. Présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d'El Tarf, les six individus, âgés entre 23 et 41 ans, ont été placés en détention préventive à Ain Kheyar.