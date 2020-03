Le point sur la situation de la pandémie du COVID-19 dans le monde: L'exemple de Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine où aucun nouveau cas d'origine locale n'a été enregistré depuis jeudi, est un «espoir» pour le monde, estime l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le chef de l'OMS prévient les jeunes qu'ils ne sont «pas invincibles» face au virus.

Le laboratoire suisse Novartis se dit prêt à offrir jusqu'à 130 millions de doses de chloroquine, un traitement contre le paludisme potentiellement efficace dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Des multinationales de l'industrie pharmaceutique s'engagent à fournir un vaccin «partout dans le monde», d'ici 12 à 18 mois.

Par ailleurs, plus de 258.930 cas d'infection ont été détectés dans 163 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, qui a fait au moins 11.129 morts, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.

L'Italie (4.032 morts pour 47.021 cas) a enregistré 627 nouveaux décès en 24 heures.

La Chine dénombre 80.976 cas, dont 3.248 décès et 71.150 guérisons. Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont l'Ira n (1.433 morts), l'Espagne (1.002 morts), la France (450 morts). La Tunisie et l'Argentine annoncent un confinement général alors que l'Autriche le prolonge jusqu'au 13 avril.

Après la Californie, qui a placé la totalité de l'Etat en confinement, l'Etat de New York décrète l'arrêt de toutes les activités non essentielles et l'interdiction de tout rassemblement.



Le bilan officiel s'alourdit à plus de 1.550 morts en Iran

Les autorités iraniennes ont annoncé samedi 123 décès de plus dus au coronavirus (Covid-19), ce qui porte à 1.556 le bilan officiel de l'épidémie en Iran, un des pays les plus touchés par cette pandémie avec l'Italie et la Chine.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, plus de 966 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, et 20.610 personnes au total ont contracté le virus en Iran. Le nouveau coronavirus a fait au moins 11.129 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par des médias à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.

Plus de 258.930 cas d'infection ont été détectés dans 163 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont l'Italie avec 627 nouveaux morts et l'Espagne (235).

L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 4.032 morts pour 47.021 cas.

Au total, 627 décès et 5.986 nouveaux cas y ont été annoncés vendredi, et 5.129 personnes sont considérées comme guéries par les autorités i taliennes.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre à Wuhan (Hubei), a dénombré au total 80.976 cas (48 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3.248 décès (3 nouveaux), et 71.150 guérisons.



1.326 décès en Espagne

L'Espagne a dénombré 1.326 décès dus au coronavirus (Covid-19), une hausse de 32% en un jour, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué, citant un nouveau bilan.

Le nombre de cas dans tout le pays a progressé de près de 25% depuis vendredi, passant de 19.980 à 24.926. La progression sur 24 heures de jeudi à vendredi avait été de 30% pour le nombre de morts et 16,5% pour celui des cas confirmés.

La région de Madrid reste largement la plus affectée, avec 8.921 cas (près de 36% du total), devant la Catalogne (4.203), le Pays basque (1.725) et l'Andalousie (1.515). L'Espagne est le troisième pays ayant confirmé le plus de cas, derrière la Chine et l'Italie et devant l'Iran. Depuis une semaine, les 46 millions d'Espagnols sont en confinement strict et n'ont pas le droit de quitter leur domicile sauf pour travailler, faire des courses alimentaires, ou acheter des médicaments.