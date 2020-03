Le confinement général sera appliqué, en Tunisie, à partir du dimanche 22 mars (06h00 du matin) jusqu’au 4 avril prochain, a annoncé, vendredi, le Gouvernement tunisien.

Un conseil ministériel restreint, présidé par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est tenu à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité nationale afin d’examiner les dispositions opérationnelles et administratives pour exécuter les décisions annoncées par le chef de l'Etat, selon l'agence de presse, TAP. Le Gouvernement a fait savoir qu’une série de mesures économiques et sociales exceptionnelles, ainsi que des éclaircissements seront annoncés, samedi, et ce, pour protéger notamment les catégories vulnérables et les entreprises contre les répercussions de la crise du Covid-19.

Le confinement sanitaire signifie que tous les citoyens et les résidents en Tunisie doivent obligatoirement rester à domicile et ne se déplacer qu'en cas de force majeure ou pour des services vitaux tels que l’approvisionnement ou l’obtention de soins, a précisé le gouvernement.

La même source a indiqué que les employés des secteurs vitaux à sa voir l’agroalimentaire, la santé, l’administration, la justice, l’énergie, la sécurité, l’eau, le transport, les télécommunications, les médias et les activités industrielles vitales dans le secteur public sont exemptés du confinement total. Idem pour l'activité professionnelle nécessaire dans le secteur privé dans les domaines précités. «Le gouvernement prendra également des mesures de sanctions contre ceux qui pratiquent le monopole, les spéculateurs et ceux qui menacent la santé et la sécurité des citoyens «.