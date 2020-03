Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'envisageait pas pour l'instant de mesure de confinement général pour maintenir tous les Américains chez eux face à la propagation du nouveau coronavirus.

«Je ne pense pas», a-t-il dit en réponse à une question sur ce sujet lors d'un point de presse à la Maison Blanche. «En gros, ça a été fait en Californie, ça a été fait à New York.

Ce sont deux points chauds (...) Mais si vous allez dans le Midwest ou ailleurs, et ils regardent tout cela à la télévision, ils n'ont pas les mêmes problèmes», a-t-il ajouté.

L'Etat de New York et plusieurs autres ont décrété vendredi l'arrêt de toutes les activités non essentielles pour faire face à la pandémie de coronavirus, emboîtant le pas de la Californie.

Le nombre de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a atteint 18.563 en date de vendredi 18h30 heure de l'Est, avec 227 décès, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes de l'Université Johns Hopkins.