La Fédération américaine de natation a exhorté vendredi le Comité olympique et paralympique (USOPC) de son pays à pousser pour un report des Jeux de Tokyo, compte tenu de la pandémie de coronavirus. Le directeur général d'USA Swimming, Tim Hinchey, a «respectueusement demandé» à l'USOPC «de plaider pour le report des Jeux olympiques 2020 en 2021», dans une lettre adressée à Sarah Hirshland, directrice générale de l'instance olympique américaine. «Nous exhortons l'USOPC, en tant que leader au sein du Mouvement olympique, à utiliser sa voix et à défendre les athlètes», a ajouté Hinchey dans ce message diffusé sur Twitter après que l'USOPC a estimé, plus tôt vendredi par la voix de sa présidente, Susanne Lyons, qu'il n'était «pas nécessaire de presser le CIO à prendre une décision». USA Swimming estime pour sa part que les protocoles de distanciation sociale, voire de confinement imposé dans certaines régions des Etats-Unis, afin de lutter contre la propagation du Covid-19, perturbaient grandement la préparation des nageurs. «Au fur et à mesure que cette pandémie mondiale s'est développée, nou s avons vu leur monde chamboulé et nous les avons vus lutter pour trouver des moyens de continuer à se préparer et à s'entraîner - beaucoup d'entre eux pour la plus grande compétition de leur vie», a écrit Hinchey.