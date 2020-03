L'Uruguayen Luis Almagro a été réélu vendredi à son poste de secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA) pour la période courant jusqu'à 2025.

Le vote est intervenu dans un contexte de restrictions strictes liées à la pandémie de coronavirus, avec notamment l'absence des principaux responsables de la diplomatie des 34 pays membres actifs. La candidature de M. Almagro, 56 ans, a rassemblé 23 votes contre 10 pour sa rivale, l'Equatorienne Maria Fernanda Espinosa, ex-ministre des Affaires étrangères de l'Equateur. M. Almagro est secrétaire général de l'institution panaméricaine depuis 2015. L'OEA, qui a son siège à Washington, regroupe la majorité des pays du continent, répartis en Amérique du Nord, du Sud et dans les Caraïbes. Ses membres se sont récemment divisés sur l'appui à apporter à Juan Guaido, principal opposant au président du Venezuela Nicolas Maduro. Luis Almagro a bénéficié pour sa réélection du soutien de M. Guaido. L'Organisation des Etats américains a pour objectifs affichés d'oeuvrer en faveur de la sécurité du continent, d'y défendre la démocratie et les droits humains , d'y lutter contre la corruption et les trafics et d'y favoriser les échanges.