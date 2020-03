L'Angola et la République du Congo vont délimiter leur frontière maritime d'ici à 2022, ont annoncé vendredi des responsables des deux pays.

Lors d'une réunion à Cabinda (Angola) de la Commission interministérielle pour la délimitation et la démarcation de la frontière maritime commune, son secrétaire général, l'Angolais Domingos Moreira, cité par des médias, a précisé que les deux pays avaient décidé de préparer durant l'année en cours, les accords en ce sens. A ce jour, l'Angola et la République du Congo partagent le champ pétrolier de Lianzi situé dans une zone unifiée, qui comprend des parties du bloc 14 situées en Angola, ainsi qu'un permis de haute mer en République du Congo. Selon M. Moreira, la commission travaille sur la base des directives de l'Union africaine (UA) et la délimitation sera mise en œuvre dans la paix et la stabilité d'ici à 2022. La délégation congolaise était conduite par le secrétaire permanent de la commission nationale des frontières de la République du Congo, Jacques Essissongo. La prochaine réunion est prévue pour le mois d'août à Brazzaville, capitale de la République du Congo.