Le Comité national sahraoui pour la prévention a assuré jeudi que, "jusqu'à présent aucun cas de contamination au Coronavirus (COVID-19) n'a été enregistré dans les camps de réfugiés ou dans les territoires libérés du Sahara occidental", a rapporté vendredi l'Agence sahraouie (SPS) L'information a été rendue publique par le Comité après avoir reçu les résultats de recherches médicales sur le Coronavirus d'un sahraoui qui a été mis en quarantaine au Complexe médical national de Bashir Saleh (polyclinique).

Le ministère de la Santé de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a confirmé que les résultats des études médicales sur les Coronavirus étaient négatifs. Le Comité national sahraoui de prévention a également confirmé qu'il "sera en contact quotidien avec les citoyens via les médias nationaux, ainsi que via le site Web du ministère et ses comptes sur les réseaux sociaux". Face à l'évolution rapide de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et à la crise sanitaire sans précédent dans le monde, le gouvernement sahraoui avait annoncé une série de mesures afin de faire face à cette situation préocupantepour tous les pays du monde. Concernant les territoires sahraouis libérés, le gouvernement a souligné que "le Comité national, en coordination avec les différentes régions militaires, appelle toutes les populations résidant dans les zones libérées à respecter les mesures et à rester dans leur lieu de résidence. L'entrée ou la sortie des différentes communes est annulée jusqu'à nouvel ordre". Les mesures annoncées par le gouvernement sahraoui indiquent également "l'annulation de tous les événements prévus et la fermeture des lieux publics pour éviter le surpeuplement des citoyens. Le transit entre les différentes wilayas est restreint". "Toute la population est invitée à se conformer aux recommandations émises par le ministère de la Santé publique pour éviter les infections. Prendre soin de l'hygiène personnelle, éviter les contacts physiques, garder la distance recommandée et éviter les réunions sont des mesures fondamentales", a indiqué le gouvernement sahraoui dans un communiqué publié jeudi.