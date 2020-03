Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé vendredi à la nomination d'un ministre par intérim à la tête des Affaires étrangères moins de 24 heures après la démission du titulaire du portefeuille, Marcel Amon-Tanoh.

«Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, exerce, à titre intérimaire, les fonctions de ministre des Affaires étrangères», selon un communiqué signé du secrétaire général de la présidence, Patrick Achi.

Ce communiqué a été publié à la suite de la démission jeudi de l'ancien chef de la diplomatie ivoirienne, Marcel Amon-Tanoh. La démission de celui-ci, dont les raisons n'ont pas été abordées par ce collaborateur de M. Ouattara depuis des décennies, intervient à sept mois de l'élection présidentielle et après le choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir après la renonciation de M. Ouattara à un troisième mandat.

Par ailleurs, selon le communiqué de la présidence, «à la suite de la nomination de Maurice Bandaman en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Fra nce, Raymonde Goudou-Coffie, ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, exerce, à titre intérimaire, les fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie».