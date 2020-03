Les secrets du régime crétois

Pourquoi la Crète présente-t-elle le taux de mortalité le plus faible et le nombre de décès dus au cancer ou à des maladies coronariennes le moins élevé de la planète ? Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la question depuis les années 50. Verdict : cela tient à leur régime alimentaire, connu aussi sous le nom de diète méditerranéenne. D'ailleurs, cette dernière est si saine et si savoureuse qu'elle est inscrite depuis 2010 sur la liste du patrimoine immatérielle de l'humanité par l'UNESCO. Chez les médecins aussi, elle fait l'unanimité. Les dernières analyses rassemblant les résultats obtenus chez plus de deux millions d'individus, l'ont confirmé : la diète méditerranéenne diminue significativement les risques de mortalité. « Ce régime limite considérablement les récidives après un premier problème cardiaque », précise le professeur Jean-François Rossi, hématologue au CHU de Montpellier. « On sait aussi qu'il réduit le risque de diabète de type 2. Et associé aux recommandations habituelles sur le tabagisme et l'exposition solaire, il réduit le risque de cancers. »

Manger moins de viande rouge

Traditionnellement, en Crète, la consommation de viande rouge était réservée aux évènements festifs. Aujourd'hui encore, les produits animaux ne représentent que 20% du régime alimentaire, contre 40% dans le monde anglo-saxon. Les Crétois ne mangent de la viande rouge que quelques fois par mois, du poulet et des œufs quelques fois par semaine, mais ils se régalent régulièrement de poisson.

Varier les modes de cuisson

Bien entendu, mieux vaut ne pas manger trop souvent de fritures. Et privilégier les cuissons à basse température pour préserver les qualités nutritives des aliments. Mais ne pas oublier que le mot d'ordre du régime crétois, c'est la diversité. Alors variez les plaisirs : faites bouillir, mijoter, griller, frire, cuire à la vapeur...

Abuser des salades composées

La part des fruits et des légumes est prédominante dans le régime crétois. Faut-il encore rappeler leurs multiples vertus contre nombre de maladies chroniques ? Fait moins connu, il semblerait que ce soient les salades composées, qui figurent en entrée à tous les menus, qui remportent la palme en termes de bénéfices santé. Les combinaisons moléculaires obtenues en mélangeant des légumes, de l'ail, des oignons, de l'huile d'olive et du fromage sont en effet optimales.

Cuisiner à l'huile d'olive

C'est sans doute l'un des secrets de la bonne santé cardio-vasculaire des Crétois. Les acides gras mono-insaturés de l'huile d'olive font baisser le taux de LDL cholestérol (mauvais cholestérol) et augmenter le taux de HDL cholestérol (bon cholestérol) tandis que sa vitamine E et les polyphénols jouent un rôle antioxydant sur les parois artérielles. Le cancer du sein, le diabète ou la polyarthrite rhumatoïde pourraient aussi bénéficier de ses vertus protectrices. Pour profiter de ses bienfaits, consommez-en 2 à 3 cuillères à soupe par jour, pour l'assaisonnement ou la cuisson, d'une huile d'olive vierge 1ère extraction à froid.

Privilégier les produits locaux de saison

Fruits et légumes n'ont pas les mêmes vertus santé selon qu'ils ont poussé sous serre à l'aide de produits chimiques ou au soleil, en pleine terre. Ainsi, la teneur en lycopène des tomates, un puissant antioxydant, varie beaucoup suivant la façon dont elles sont cultivées puis stockées. De la même façon, les nutriments d'un œuf de poule élevée en plein air seront beaucoup plus intéressants que ceux d'un œuf de batterie. Mieux vaut donc privilégier les produits de saison et de proximité.

Faire de vrais repas

Plats industriels, restauration rapide... Les Crétois ont jusqu'ici réussi à résister à l'invasion des nouveaux modèles alimentaires. La plupart continuent de prendre des repas structurés, avec entrée, plat et dessert, assis, en famille ou entre amis. Imitez-les. Et même si vous mangez seule, ne vous laissez pas distraire par un écran. Installez-vous à table, concentrez-vous sur votre assiette et prenez le temps d'apprécier chaque saveur.

Mettre des céréales et des légumineuses à tous les menus

Chaudes ou froides, elles figurent à tous les menus de la diète méditerranéenne. Rassasiantes, les céréales évitent les grignotages et les coups de fatigue. Préférez-les complètes ou semi-complètes, elles seront plus riches en vitamines et en minéraux et plus efficaces sur le transit. Les légumineuses telles que les lentilles, les haricots secs ou encore les pois chiches sont elles très riches en protéines. Et donc parfaites quand on mange peu de produits d'origine animale.

Préférer les laits de brebis et de chèvre

Les laits de chèvre ou de brebis renferment 4 à 10 fois plus d'antioxydants que le lait de vache classique. L'idéal ? Les consommer sous forme de fromages fermentés, la fermentation augmentant encore la concentration en bons nutriments. Vous craignez pour votre taux de cholestérol ? Demandez l'avis de votre médecin avant d'augmenter votre ration de fromages. Mais on sait que les Crétois, qui en mangent énormément, n'ont pas pour autant un taux de mauvais cholestérol plus élevé. Les spécialistes l'expliquent par la composition de leur alimentation dans sa globalité.

Sucrer avec du miel

Que ce soit pour sucrer les boissons chaudes, les tartines, les yaourts ou les pâtisseries, il est conseillé de remplacer le sucre et les confitures par du miel. Moins calorique, il est par contre riche en vitamines B et en minéraux et ses enzymes régulent le transit.