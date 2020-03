J'ai la flemme de préparer quoique ce soit, je zappe le dîner ?

Surtout pas ! Le risque est de compromettre la récupération musculaire et de se blesser. En plus, l'organisme risque de stocker davantage aux repas suivants. Alors, si on est du genre flemmarde, on se fait cuire la veille ses légumes, sa viande et ses féculents : il n'y aura plus qu'à les réchauffer le soir venu. Ou à les manger froids en salade.

C'est quoi un bon plateau-repas «après sport» ?

Après une séance de sport, le repas doit apporter des glucides à index glycémique (IG) bas pour la récupération (céréales complètes ou légumineuses), des légumes verts pour compenser les pertes en vitamines et en minéraux, et des protéines pour la reconstruction musculaire. En cas de grosse faim, on peut augmenter un peu la part des glucides, ou celle des légumes verts si on surveille sa ligne. En revanche, pas de dessert (ni gâteau, ni même fruit), ou alors un fromage blanc. Léger et digeste, ce repas ne reste pas sur l'estomac, permet de se coucher rapidement après, et surtout, ne sera pas stocké. « Au cours de la première heure après le sport, le corps va directement utiliser tous les nutriments ingérés pour récupérer et reconstruire les muscles », explique Xavier Tresallet, coach sportif. D'où aussi l'intérêt de manger rapidement quand on rentre chez soi.

J'ai brûlé 600 cal, je peux quand même m'offrir un petit brownie ?

A voir... Car on sait que les pâtisseries apportent des calories dites «vides», qui ne seront pas utilisées par l'organisme pour la récupération, mais au contraire stockées. Néanmoins, si cette petite douceur aide à se sentir mieux, à retourner au sport le lendemain et à éviter de se venger sur le frigo en raison d'une trop grosse frustration, alors ce brownie, on se l'offre !

Mon menu idéal, ce serait quoi ?

Deux pommes de terre moyennes cuites à la vapeur dans leur peau, ou 100 g (poids avant cuisson) de riz complet, pâtes complètes al dente, quinoa, légumes secs... Puis 150 g de volaille, de poisson ou de tofu, ou des œufs brouillés (3 blancs et 1 œuf entier). Et pour finir, des légumes verts crus ou cuits à la vapeur.