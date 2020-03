Une première visite guidée virtuelle en vidéo des ruines de la ville d'Hippone à Annaba a été publiée mercredi, et d'autres visites et publications sur différents sites suivront de manière quotidienne. Cette initiative a été prise par l'Ogebc suite à la fermeture au public des musées et musées de sites dans le cadre des mesure de prévention contre la propagation du coronavirus, précise l'office. Ces publications élaborées par des guides, des archéologues ou des conservateurs sont disponible sur les pages de l'Ogebc sur les réseaux sociaux ainsi que sur sa chaine Youtube.

Le ministère de la Culture avait annoncé le "report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles" dans le cadre des "mesures préventives prises par l'Etat depuis l'apparition du coronavirus". Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a a nnoncé mardi une série de décisions en vue d'endiguer la propagation du coronavirus, dont la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins et l'interdiction des rassemblements et des marches "quelles que soient leur forme et leur nature".

Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.