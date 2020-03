Le lancement de la capsule Crew Dragon de SpaceX, qui doit transporter pour la première fois des astronautes vers la Station spatiale internationale, est prévu entre «mi-mai et fin mai», a déclaré la Nasa mercredi, annonçant ainsi une date pour le premier vol habité lancé par les Etats-Unis vers l'ISS depuis 2011.

La fusée de l'entreprise du milliardaire Elon Musk «Falcon 9 va lancer Crew Dragon, avec les astronautes de la Nasa Bob Behnken et Doug Hurley à bord (...) depuis la Floride. La Nasa et SpaceX visent actuellement une date au plus tôt entre mi-mai et fin mai pour le décollage», a précisé l'agence spatiale américaine dans un communiqué. En mars, la capsule avait réussi un aller-retour vers l'ISS, à laquelle elle s'était amarrée à plus de 400 kilomètres de la Terre, avec uniquement un mannequin à bord.

Le véhicule avait passé six jours dans l'espace avant de revenir dans l'Atlantique. Depuis la fin des navettes spatiales en 2011, après trente ans de service, seuls les Russes assurent les allers-retours vers l'ISS. SpaceX a fait le voyage vers la Station spatiale internationale une quin zaine de fois depuis 2012, mais seulement pour ravitailler la station. Pour réduire les coûts, la Nasa a pour la première fois confié à des sociétés privées le transport de ses astronautes: l'agence spatiale ne possède plus les vaisseaux ou fusées et achète un service, pour un prix fixe. Boeing a aussi gagné un contrat et développe sa propre capsule, Starliner.