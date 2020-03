Les autorités russes ont annoncé jeudi la formation d'une «alliance contre le coronavirus» avec des industriels et des géants locaux de l'internet afin de développer des tests rapides contre la maladie et poursuivre l'activité économique des grands groupes.

«L'objectif principal de l'alliance est d'assurer des tests opérationnels de la population en utilisant les meilleures technologies disponibles, ainsi que la sécurité industrielle et le fonctionnement ininterrompu des plus grandes entreprises russes», a indiqué dans un communiqué le fonds souverain, qui rassemble des réserves de l'Etat russe.

«Les principales cliniques et laboratoires russes participeront au projet», basé sur «un système de tests express russo-japonais» en 30 minutes, qui sera lancé en avril, a-t-il indiqué.

L'alliance comprendra aussi les géants de l'internet russe Yandex et Mail.ru. «L'alliance a proposé une série de changements réglementaires pour tester rapidement les personnes. Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a approuvé ces changements», ajoute le fonds souverain, sans donner davantage de détails.

La Russie recense officiellement 199 cas de contamination. Jeudi, une malade contaminée est décédée, mais d'une autre cause, selon les autorités. Selon des informations du Washington Post, le gouvernement américain discute avec Facebook, Google et d'autres entreprises technologiques de l'utilisation potentielle de données personnelles pour combattre l'épidémie de coronavirus.

Le projet consisterait à récolter des données de localisation à partir des smartphones des Américains et à les exploiter ensuite, de façon anonymisée, pour cartographier la propagation de la maladie et prévoir les prochains besoins médicaux urgents, par exemple.