Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné mercredi soir le rapatriement des voyageurs algériens bloqués au niveau des aéroports à l'étranger, suite à la décision de fermeture, à partir de mardi, des aéroports et ports algériens comme mesure préventive contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Selon la même source, "une cellule nationale composée des ministères concernés, s'attèle, sous la supervision du Premier ministre, à l'examen du meilleur moyen de rapatriement de ces Algériens, appelés à faire preuve de patience et de retenue et à être compréhensifs quant aux circonstances imposées par la propagation du Coronavirus. A leur retour au pays, ils seront orientés vers des centres de mise en quarantaine, pour préserver leur santé et celle des citoyens, conclut le communiqué.