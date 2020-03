Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi soir, un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, au cours duquel les deux Présidents ont procédé à un échange d'informations sur la crise économique mondiale et ses répercussions sur la situation sanitaire et économique dans les deux pays face à la propagation de l'épidémie du coronavirus, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi 18 mars 2020, un long appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, au cours duquel les deux Présidents ont procédé à un échange d'informations sur la crise économique mondiale et ses répercussions sur la situation sanitaire et économique dans les deux pays, face à la propagation de l'épidémie du coronavirus", lit-on dans le communiqué.

Les deux Présidents ont évoqué, au cour de cet entretien téléphonique, "des questions liées à la mémoire nationale et à la nécessité d'en accélérer la résolution, outre la situation en Libye et dans la région du Sahel", a précisé la même source, relevant que les deux chefs d'Etats "ont convenu de renforcer davantage la concertation et la coordination concernant les questions d'intérêt commun".

A cette occasion, le Président français a réitéré son invitation au Président Tebboune pour effectuer une visite d'Etat en France, a indiqué le communiqué, soulignant que "le Président de la République a accueilli favorablement cette invitation et promis de l'effectuer dès l'amélioration de la situation, à une date devant être fixée de concert entre les deux parties".