Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit les départements ministériels à l'effet de lutter contre les campagnes de désinformation par la diffusion de "données scientifiques intégrale" sur l'évolution de la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Présidant, jeudi au siège de la Présidence de la République, une réunion complémentaire à la séance de travail du 17 mars, en présence du Premier ministre, de nombre de ministres et de chefs d'organes sécuritaires, consacrée à la propagation du Coronavirus en Algérie, le Président Tebboune a instruit les départements ministériels concernés à l'effet de "lutter quotidiennement contre les campagnes de désinformation, par la diffusion de données scientifiques de manière intégrale sur l'évolution de la propagation de la pandémie, en y associant des spécialistes et des experts dans l'opération de sensibilisation, afin de rassurer les citoyens et de les inciter à respecter les mesures de prévention".

Le Président Tebboune a fustigé, dans ce sens, "les voix défaitistes qui s'élèvent ça et là pour propager, avec une insistance étrange, des fake news tendancieuses et de fausses informations dont les auteurs sont à la solde de clans haineux", mettant en garde contre "tout dépassement sous le couvert de la liberté d'expression".

Il a appelé, en outre, à "ne pas s'adonner à la panique et à la peur, car la situation est sous contrôle sur les plans financiers et humains, grâce à la mobilisation de tous les secteurs de l'Etat, mais aussi à l'état d'alerte décrété au niveau des établissements hospitaliers et des frontières aériennes, terrestres et maritimes".

Le Président de la République a exprimé "sa satisfaction de la prise de conscience croissante des citoyens quant à la gravité de la situation, en faisant preuve de vigilance et de prudence", réitérant son appel à davantage de discipline et de respect des mesures de prévention, unique antidote jusque là à travers le monde".