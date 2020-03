Selon les chercheurs américains de l'Université de Pennsylvanie, les jeunes enfants qui ont été soignés plusieurs fois avec des antibiotiques avant l'âge de deux ans ont 10% de risques supplémentaires de souffrir d'obésité très jeune. Pour cette étude publiée dans la revue professionnelle Jama Pediatrics, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de 500 enfants entre 2001 et 2013. Les enfants ont été suivis jusqu'à l'âge de 5 ans. Plus de 70% d'entre eux avaient été soignés au moins deux fois avec des antibiotiques avant leurs 24 mois. Mais ceux qui avaient été soignés au moins quatre fois avec ce type de médicaments étaient aussi le plus souvent en surpoids à l'âge de 5 ans.

Le type d'antibiotiques prescrits semble aussi faire la différence : les antibiotiques à large spectre augmentent le risque d'obésité de 16% tandis que les médicaments à spectre étroit (qui ciblent une bactérie en particulier) ne sont pas associés à un sur-risque.

Un risque accru avec les antibios à large spectre

Selon le professeur Charles Bailey de l'université de Pennsylvanie, qui a dirigé cette étude, les antibiotiques ont un impact particulier lors des deux premières années de l'enfant car c'est à cette période que le microbiote intestinal se met en place. En ciblant les bactéries, les antibiotiques ont un impact sur la flore intestinale de l'enfant. Or, on sait désormais qu'il y a un lien entre la présence de certaines bactéries dans l'intestin et le risque d'obésité.

Selon les chercheurs américains, cette étude montre bien que la prescription trop fréquente d'antibiotiques peut avoir un impact négatif sur la croissance de l'enfant. Récemment, une autre étude américaine avait montré que les enfants de moins d'un an qui en avaient dû en prendre trop souvent avaient 60% de risques en plus de souffrir d'un asthme persistant.