C’est entre 1 et 3 ans que les enfants grandissent le plus vite. Pour bien accompagner leur croissance, il y a certaines erreurs alimentaires à le pas commettre. Le point avec le Dr Vidailhet, professeur de pédiatrie à la faculté de Nancy.

Diversification alimentaire : attention au sucre

Spontanément, les enfants ont une appétence particulière pour le sucre et les produits sucrés. Ce goût se renforce lorsqu’ils consomment des biscuits ou des boissons sucrés. Aussi, dans la journée, n’hésitez-pas à limiter la consommation de gâteaux, crèmes desserts et boissons sucrées car ils représentent un apport énergétique important, qui risque de se faire au détriment d’aliments de meilleure valeur nutritionnelle.

Bien sûr, pour familiariser votre enfant avec les aliments « utiles », c’est-à-dire peu caloriques et à haute valeur nutritionnelle, il faut aussi que vous montriez l’exemple : vous aussi, accordez-vous uniquement des grignotages autorisés !