La direction du Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) a annoncé mercredi la mise en ligne de ses activités en respect des mesures de prévention en vigueur contre la propagation du coronavirus.

"Le TRO, qui a fermé ses portes conformément aux mesures de prévention sanitaires, poursuivra ses activités, dès samedi, à travers ses différents supports de communication", a indiqué à l'APS le directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

"Le TRO maintient ainsi le contact avec son public via ses espaces sociaux, dont son site Web, sa chaîne Youtube, sa page Facebook, et son application mobile", a-t-il précisé.Le programme d'animation, élaboré pour cette première semaine en ligne, comporte plusieurs pièces de Abdelkader Alloula (1939-1994), a fait savoir M. Senouci, rappelant que son établissement a abrité le 10 mars dernier la 26ème commémoration de l'assassinat du regretté dramaturge.

Les internautes auront également la possibilité de revisiter l'exposition d'une quarantaine de photos relatant le parcours professionnel d'Alloula, signées feu le photographe de presse Ali Hafied (1962-2015).

Ali He fied avait fait don de cette collection au Musée national des Beaux-Arts d’Alger, qui a accepté de la mettre en relief au TRO le 10 mars dernier en hommage posthume au dramaturge et au photographe, rappelle-t-on.