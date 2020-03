Vingt-deux (22) mechtas réparties sur plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras, seront raccordées au réseau de gaz naturel, "avant la fin de l’année 2020", a-t-on appris mardi auprès du directeur de l’administration locale (DAL), Noureddine Guellal.

Mobilisant une enveloppe financière de 100 millions DA puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, cette opération concernera les zones rurales de Bouchahda relevant de la commune d’Ouled Idriss, de Lemdoura à Sedrata, de Beyadha dans la localité de Henancha, de Kabel El Kodran dans la commune d’Oued Kebarit en plus des mechtas de Kasriya (Oum El Adhaim) et de Tellal (Mechroha), a précisé à l’APS, M. Guellal.

Pas moins de 31 mechtas de cette wilaya frontalière, ont bénéficié au titre de l’exercice 2019, des bienfaits de cette énergie propre, ayant nécessité un financement inscrit dans le cadre de la même Caisse, a rappelé M. Guellal, ajoutant que l’ensemble des centres des communes de cette wilaya au nombre de 26, est actuellement raccordé au réseau de gaz naturel.

Parallèlement, il sera procédé, selon la même source, à l’alimentation en énergie électrique, durant l’année en cours, de plusieurs mechtas et zones enclavées, soulignant que les études relatives à la réalisation de ce projet, sont "actuellement en cours" alors que le lancement des travaux est prévu "avant la fin du premier semestre de l’an 2020".

De son côté, le directeur de la concession de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya, Tahar Bezghoud a affirmé que les investissements publics dans ce domaine, ont permis le raccordement au réseau de gaz naturel de nombreux groupements d’habitation et mechtas éloignés.

Durant les deux (2) dernières années, un montant financier de l’ordre de 120 milliards DA, a été alloué dans la wilaya pour le raccordement au réseau d’électrification rurale de 142 zones rurales.

Une opération qui a touché également 58 sites urbains de diverses communes de la wilaya, ce qui a permis de porter le taux de couverture en cette énergie à 97,01 %, a encore rappelé M. Guellal.

Afin d’améliorer la qualité de service et éviter les coupures récurrentes d’électricité, une opération portant renforcement du réseau a été réalisée à travers l’installation de 116 transformateurs électriques sur une distance de 50 km, ayant permis de diminuer la durée d’intervention des agents chargés de la maintenance d e trois (3) heures à une (1) heure, et ce, par la mise en place des équipements destinés à détecter des pannes en plus de la réalisation des réseaux de fibre optique reliant les agences relevant de cette concession, a-t-on noté.

D’autres transformateurs électriques ont été en outre installés dans les daïras de Souk Ahras, de Sedrata et de M’daourouch, a-t-on signalé de même source.