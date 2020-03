Une superficie globale de 165.639 hectares de terres attribuées dans le cadre de la concession agricole et de la mise en valeur et restés inexploités ont été récupérés dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Lancée en septembre 2019 l’opération a ciblé une superficie globale de 340.000 ha attribués depuis 2012 et concerne 1.457 investisseurs ayant bénéficié de terrains de plus de 10 hectares dans le cadre de la concession agricole et les jeunes bénéficiaires de 1 à 2 hectares dans le cadre de la mise en valeur agricole, a indiqué le DSA, Salim Benzaoui. Les terres attribuées aux investisseurs dans le cadre de la concession agricole, et dont 159.832 ha ont été jusqu’ici récupérés, sont localisées dans les régions d’El-Hedjira, N’goussa, Hassi-Messaoud, Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled et Rouissat, a-t-il ajouté. De même, 5.807 ha non exploités ont été récupérés de 3.438 jeunes qui en avaient bénéficié d’un total de 7.969 ha dans le cadre de la mise en valeur agricole, poursuit le même responsable. L’Opératio n intervient en application de la circulaire interministérielle N 1.839 du 14 février 2017 visant à récupérer le foncier agricole non exploité pour le réaffecter à des investisseurs sérieux, de sorte à permettre une meilleure exploitation des terres agricole, l’encouragement de la production locale et l’impulsion du secteur.