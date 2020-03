Dans un message vidéo adressé à la population, Aouchiche a indiqué l’APW a "décidé d’allouer une cagnotte de 20 millions de DA pour contribuer à l’acquisition de matériel médical" au profit des structures sanitaires locales, ajoutant que "si la situation l’exige, l’APW, procédera à l’ouverture de ligne de crédit par anticipation pour permettre une meilleure prise en charge des patients".

Cette cagnotte, a-t-il ajouté, "vise à permettre un meilleur fonctionnement de ces structures sanitaires pour offrir une prise en charge efficace aux patients", soulignant, à ce titre, qu'"une demande des besoins a déjà été formulée aux autorités compétentes pour les doter de ce matériel nécessaire".

Considérant que l’Algérie, à l’instar de tous les pays, vit "l’une des crises sanitaires les plus graves du monde", il a fait appel dans son message à faire prévaloir "l’esprit de responsabilité pour prendre dans l’urgence toutes les précautions nécessaires pour éviter un scénario catastrophe".

Plaidant pour un "effort collectif et un engagement permanent pour faire face à cette pandémie", M. Aouchiche a appelé les citoyens "à raison garder et à ne pas céder à la panique et éviter de créer un climat de psychose, se fier aux informations officielles et éviter de relayer fake-news et informations infondées répandues sur les réseaux sociaux".

"Le temps n’est pas à la dérision, c’est le moment de la responsabilité", a-t-il souligné, lançant, dans ce sens, un appel aux comités de villages et aux mouvement associatif "à s'impliquer d’avantage dans cette campagne de prévention qui constitue le seul remède face à cette pandémie".

Rappelant les fermetures des espaces accueillant du public et les mesures prises par les autorités locales pour éviter la rupture ou la perturbation de l’alimentation de la wilaya en vivres, il a appelé, également, à "éviter tous les rassemblements présentant un environnement propice à la propagation du virus" et insisté sur "l’impératif de se conformer aux recommandations de prévention et d’hygiène élémentaires à la po rtée de tous".