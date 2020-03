L'entraîneur français Patrice Carteron serait pressenti pour driver la formation de l'Espérance de Tunis, en remplacement de Mouine Chaabani que le club songe à pousser vers la sortie, ont rapporté des médias locaux.

Deux semaines après avoir été éliminée de la Ligue des champions d’Afrique, l'Espérance sportive de Tunis se serait renseignée sur la situation contractuelle du coach du Zamalek, Patrice Carteron qui a, à chaque fois (la 3e consécutive), gagné dans des confrontations directes avec Chaabani.

En effet, le technicien français a remporté la Supercoupe d’Afrique devant Mouine Chaabani à deux reprises.

Une première, la saison dernière à la tête d’un Raja Casablanca au plus bas de sa forme et avec un effectif moindre que celui à la disposition de Chaabani.

Selon l'hebdomadaire Arriyadhia, les dirigeants espérantistes trouvent que «l'entraîneur Chaabani semble incapable de déchiffrer les approches tactiques de Patrice Carteron et les retrouvailles cette année confirment la suprématie du technicien français aux commandes du Zamalek».

Toutefois, le président du Zamalek, Mortada Mansour, a indiqué mardi que le contrat de Patrice Carteron sera renouvelé. «Il ne s'est pas plaint des deux mois de salaires en retard. Il n'y a pas d'obstacle pour qu’il continue avec nous, surtout qu’il a l’habitude de prolonger chaque saison», a déclaré le président du Zamalek.