Le championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2020, réservé aux joueurs locaux, qui devait se dérouler au Cameroun (4-25 avril) a été reporté jusqu'à nouvel ordre, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont annoncé mardi la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation (CoCHAN) .

«Au regard de toutes les considérations critiques liées à cette urgence de santé publique internationale, constitutive d’un cas de force majeure, un réaménagement du calendrier de la compétition est apparu nécessaire. Aussi, conformément aux directives de la haute hiérarchie ainsi qu’au plan de riposte gouvernemental contre la pandémie, et d’un commun accord avec les autorités de la Confédération africaine de football (CAF), le principe du report du CHAN Cameroun 2020 à une période plus propice a été retenu», a écrit le CoCHAN dans un communiqué. La décision de l'instance dirigeante du football africain intervient quatre jours après celle relative au report des deux prochaines journées des qualifications de la CAN-2021, prévues initialement en mars courant (25-31 m ars) pour la même raison. «Dans cette perspective, les nouvelles dates de la compétition seront arrêtées en fonction de l’évolution de la situation et communiquées en temps opportun», précise la même source. La compétition, équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, était censée avoir lieu du 4 au 25 avril au Cameroun qui compte 10 cas de coronavirus sur son sol.