«Concernant l’éventualité de décréter une saison blanche, on n’en est pas encore là. C'est illogique de parler d’une saison blanche du moment que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer.

Je regrette la polémique provoquée par certains responsables de club par rapport à la situation actuelle.

Ceux qui jouent le titre souhaitent la poursuite du championnat, alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent une saison blanche ! La LFP n’est pas en mesure de dire aujourd’hui s'il y aura annulation ou non du championnat», a indiqué à l’APS le premier responsable de la LFP.

Un nouveau cas de décès lié au coronavirus a été enregistré en Algérie, portant le nombre de décès à 6 sur un total de 72 cas confirmés, selon un dernier bilan établi mercr edi par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris dimanche la décision de suspendre toutes les manifestations sportives (championnats et coupes), toutes disciplines confondues, et fermer toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril.

«Nous avons réfléchi à un nouveau calendrier, concernant notamment les matchs de mise à jour des deux Ligues professionnelles (trois en Ligue 1 et 2 en Ligue 2, ndlr), et la suite des quarts de finale de la Coupe d’Algérie. Les matchs pourraient bien avoir lieu à huis clos. En revanche, rien n'a été décidé dans le cas où la reprise ne se ferait pas à partir du 5 avril prochain.

Nous sommes en train de travailler selon la situation actuelle. Si le championnat va reprendre à partir de la date fixée par le MJS, la fin de la compétition pourrait être décalée jusqu’en juin prochain», a ajouté Medouar. Le président de la LFP n’a pas omis de lancer un appel à la famille du football algérien, «pour faire preuve de responsabilité et de vigilance devant ce virus qui frappe notre pays.

La prévention est notre unique arme pour faire face à cette pandémie.

Concernant les joueurs, ils devront suivre l e programme d’entraînement individuel concocté par leur staff technique pour entretenir la forme.

Je souhaite que ce virus disparaisse le plus rapidement possible en Algérie et dans le monde entier», a-t-il conclu.