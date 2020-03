La Fédération japonaise de gymnastique (JGA) a annoncé hier le report de l'étape de Coupe du monde de gymnastique artistique, prévue à Tokyo les 4 et 5 avril, en raison de la pandémie de coronavirus, à moins de quatre mois des Jeux olympiques 2020 prévus dans la capitale nippone du 24 juillet au 9 août.

« En raison de la propagation du coronavirus en Europe et des annulations de plusieurs étapes de Coupe du monde dans d'autres pays, plusieurs athlètes et juges ont décidé de renoncer à leur participation à notre épreuve», a souligné la JGA, organisatrice de la compétition.

La JGA avait annoncé dans un premier temps que l'épreuve se disputerait à huis clos, sans spectateurs, pour limiter les risques de contamination. Cette épreuve, qui devait avoir lieu sur les installations des prochains JO-2020, devait attirer plusieurs grands noms de la discipline, dont la star américaine Simone Biles, quadruple championne olympique.

L'épreuve de gymnastique artistique prévue le 6 avril à Tokyo reste en revanche programmée.

Cette annulation survient alors qu'il y a de plus en plus de doutes au Japon sur la tenue d es JO-2020 sur fond de propagation du coronavirus à travers le monde qui a conduit aux annulations et reports d'événements sportifs majeurs, comme l'Euro de football, reprogrammé en 2021.

Un sondage publié lundi par l'agence de presse Kyodo montre que 69,9% des personnes interrogées ne croient pas que Tokyo pourra accueillir comme prévu les Jeux. Un autre sondage de la chaîne de télévision publique NHK réalisé du 6 au 9 mars soulignait que 45% des Japonais sont désormais opposés au maintien des JO comme prévu, et 40% pour. Face à ce scepticisme grandissant et aux appels à reporter les JO, le Comité international olympique (CIO) est resté inflexible mardi.

«Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions radicales (...) toute spéculation à ce stade serait contre-productive», a indiqué le CIO.