Les organisateurs du tournoi américain de tennis du Grand Chelem US Open, prévu du 24 août au 13 septembre prochains, sont prêts à reporter leur épreuve, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (covid-19), ont-ils indiqué mardi, après la reprogrammation de Roland-Garros à fin septembre.

«L'USTA (Fédération américaine de tennis, NDLR) continue à travailler sur l'organisation de l'US Open 2020 et elle n'introduit pour l'instant aucun changement à son programme. Mais nous vivons une période sans précédent et nous sommes en train d'étudier toutes les options qui s'offrent à nous, y compris la possibilité de reporter le tournoi», ont indiqué les organisateurs du tournoi new-yorkais. Mais dans ce qui ressemble à une critique des organisateurs de Roland-Garros qui ont reporté mardi le début de leur épreuve --prévue initialement le 24 mai pour un fin le 7 juin-- au 20 septembre, soit une semaine seulement après la fin théorique de l'US Open, l'USTA a prévenu que «cette décision (du report potentiel) ne devait pas être prise unilatéralement». La décision de la Fédération française de te nnis (FFT), organisatrice du tournoi de Roland-Garros, justifiée par les répercussions de la pandémie de coronavirus et du confinement décidé en France depuis mardi sur des travaux de modernisation et d'agrandissement en cours, a été critiquée par des joueurs et des joueuses de premier plan, comme l'ancienne N.1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka. La reprogrammation à l'automne du rendez-vous parisien va en effet conduire à un embouteillage et des allers- retours entre surfaces inédits dans le calendrier du tennis.