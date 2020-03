Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300.000 malades, après des essais jugés "prometteurs" auprès de patients atteints du Covid-19.

Au regard d'une étude aux résultats encourageants menée sur ce médicament, "Sanofi s'engage à mettre son traitement à la disposition de la France et à offrir plusieurs millions de doses qui pourraient permettre de traiter 300.000 patients", a indiqué mardi un porte-parole du laboratoire, tout en précisant que le groupe se tenait prêt à travailler avec les autorités de santé françaises "pour confirmer ces résultats". Le Plaquenil, une molécule d'hydroxychloroquine, également utilisée depuis des décennies dans les maladies auto-immunes de type lupus ou polyarthrite rhumatoïde, pourrait en effet avoir un effet sur la disparition du virus, a indiqué lundi le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille.

Selon cette étude menée par le professeur Raoult sur 24 patients porteurs du coronavirus, six jours apr ès le début de la prise de Plaquenil, le virus avait disparu chez trois quarts des personnes traitées.

La porte-parole du gouvernement français Sibeth Ndiaye avait indiqué plus tôt que ces essais cliniques étaient "prometteurs" et seraient étendus à un plus grand nombre de patients. Ces nouveaux essais cliniques "seront réalisés avec une équipe indépendante du professeur (Didier) Raoult", a précisé Mme Ndiaye à l'issue d'un Conseil des ministres, soulignant qu'à ce stade "nous n'avons pas de preuve scientifique" que ce traitement fonctionne.



L'Europe compte plus de décès que l'Asie

L'Europe comptait hier plus de décès que l'Asie , selon des médias qui s'appuient sur des données officielles. Hier à 11h00 GMT, l'Europe recensait au moins 3.421 morts, soit plus qu'en Asie (3.384) où la Chine est le berceau de la pandémie. L'Italie, pays européen le plus touché, enregistrait 2.503 morts. Des millions de personnes sont placées en confinement général en Europe, dorénavant l'épicentre de la pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'Union européenne a fermé mardi ses frontières extérieures pour trente jours afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Le nouveau coronavirus avait été détecté fin décembre à Wuhan, dans le centre de la Chine.

Il s'est ensuite répandu à travers le monde, contaminant près de 200.000 personnes et en tuant plus de 8.000 au total. La présidente de la Commission européenne a admis dans une interview au quotidien allemand Bild que les responsables politiques avaient tous «sous-estimé» l'ampleur du danger. «Il s'agit d'un virus qui va nous occuper encore longtemps», a prévenu Ursula von der Leyen qui espère un vaccin «avant l'automne».



L’Union européenne décide de fermer ses frontières extérieures pour une durée de 30 jours

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont décidé, mardi soir, de fermer temporairement les frontières extérieures de l'Union pendant une période initiale de 30 jours, afin de tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus en Europe.

A l'issue d'une réunion extraordinaire par vidéoconférence des dirigeants des Vingt-sept, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sont convenus d'appliquer une restriction temporaire des voyages «non essentiels» vers l'UE, pour une durée initiale de 30 jours, sur la base d'une proposition de la Commission européenne.

Cette mesure, qui doit être mise en oeuvre par les Etats membres, va entrer en vigueur «le plus rapidement possible», a relevé M. Michel. Concernant la gestion des frontières intérieures de l'UE, le président du Conseil européen a mis l'accent sur la nécessité de garantir la libre circulation des marchandises et des biens essentiels tels que les produits alimentaires, ainsi que les équipements médicaux, conformément aux lignes directrices présen tées par l'exécutif européen. Par ailleurs, M. Michel a affirmé que les dirigeants des Etats membres, soutiennent les différentes initiatives prises par la Commission pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19, telles que l'assouplissement des règles en matière d'aides d'Etat et la possibilité d'utiliser la flexibilité dans les budgets nationaux.

«L'Union et ses Etats membres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour relever les défis actuels, rétablir la confiance et soutenir une reprise rapide, dans l'intérêt de nos concitoyens», a-t-il souligné.