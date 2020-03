Un hôpital chinois a rendu public hier un manuel sur la prévention et le traitement de la maladie du nouveau coronavirus (COVID-19), pour partager les expériences avec les pays gravement touchés par la pandémie à travers le monde.

Les versions en chinois et en anglais du manuel ont été publiées en ligne pour un téléchargement gratuit par les professionnels médicaux. Les versions en italien, en coréen, en japonais et en espagnol verront prochainement le jour, selon le Premier Hôpital affilié à l'Université du Zhejiang, dans l'est du pays.

Le manuel est divisé en trois parties, à savoir la prévention et le contrôle, le diagnostic et le traitement, ainsi que les soins infirmiers. Rédigé en vertu des lignes directrices de la Commission nationale de la santé, le livre résume les expériences pratiques de prévention et de traitement acquises durant deux mois à l'hôpital. En tant qu'hôpital désigné au Zhejiang pour le traitement centralisé des patients gravement malades, il a admis 104 patients atteints par le COVID-19, dont 78 dans un état critique ou grave.

A ce jour, il est parvenu à «zéro infection» du personnel médical, «zéro diagnostic manqué» de patients suspects et «zéro décès» de patients confirmés.

Le manuel devrait servir de référence à d'autres pays qui sont au début de l'épidémie, en particulier dans le traitement des patients gravement malades, a déclaré Liang Tingbo, président de l'hôpital.

Le manuel a été financé par la Fondation Jack Ma.

Le groupe Alibaba, géant chinois de l'e-commerce, a déclaré que la fondation, Ali Cloud et Ali Health mettraient pleinement à profit leurs avantages dans l'aide à l'étranger et apporteraient ces expériences à d'autres pays en besoin urgent de solutions techniques pour la prévention et le contrôle.