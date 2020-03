Un laboratoire habilité à effectuer des d’analyses et des tests du coronavirus sera mis en place dans les prochains jours à Oran pour couvrir la wilaya et toute la région ouest du pays, a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya. Ce laboratoire est en cours d’équipement.

Il sera opérationnel dans les prochains jours pour effectuer localement les tests du Coronavirus et prendra en charge les demandes d’analyses émanant d’Oran et des wilayas de l’ouest du pays. Par ailleurs, le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, a visité mardi des établissements hospitaliers où il s’est enquis des dispositions et des mesures sanitaires prises et des structures réservées pour la prise en charge des éventuels cas d’infections par le virus Corona ou les personnes suspectées infectées.

Dans ce contexte, deux salles ont été aménagées au CHU «Dr. Benzerdjeb» et l’EHU «1er novembre» de l’USTO, avec la mise à disposition de toutes les conditions et équipements nécessaires dont des appareils d'assistance respiratoire.