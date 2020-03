Un hélicoptère de l'armée ivoirienne s'est écrasé hier matin sur la piste de l'aéroport d'Abidjan faisant deux blessés, perturbant fortement le trafic aérien, a indiqué une source aéroportuaire. «L'hélicoptère MI-24 s'est écrasé sur la piste.

Il y a deux blessés. On travaille pour dégager la piste et réparer les dégâts», a affirmé cette source. Un hélicoptère de l'armée s'était déjà écrasé au sol sans faire de victimes à Bouaké (centre), quelques heures avant l'arrivée des présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara dans la ville en décembre.