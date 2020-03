Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a supervisé, mardi, l'installation d'une commission de veille et de suivi du développement et des répercussions du Coronavirus sur le secteur du commerce qui a pour mission le suivi minutieux des conditions d’approvisionnement des citoyens en produits de large consommation à travers tout le territoire national, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

L'installation s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai.

La commission est chargée de "prévoir et d'anticiper les cas pouvant induire une perturbation de l'approvisionnement du marché, de prendre en charge toutes les dispositions et de mettre en place tous les mécanismes à même d'assurer un approvisionnement normal des citoyens », selon la même source.

Cette commission a également pour mission de "proposer les mesures d'urgence en cette conjoncture pour stabiliser le marché, exploiter et analyser les éléments d’information contenus dans les rapports quotidiens émanant des différe ntes directions régionales du commerce sur le développement quotidien de la situation sur les marchés dans les wilayas concernées et y relevant, et ce sous la supervision du ministre du Commerce qui présidera une réunion quotidienne de cette commission", ajoute-t-on de même source.