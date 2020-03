Le ministère des Travaux publics et des Transports a pris une série de mesures et de dispositions préventives visant à freiner la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Il s'agit, a précisé la même source, de la suspension et du report de toutes les activités, manifestations et réunions quelle que soit la nature, programmées par les différents organes et établissements du secteur tout en recourant aux nouvelles technologies d'information et de communication dans les échanges professionnels.

Il a été décidé également d'installer des cellules en charge de superviser les dispositions inscrites dans le cadre de la prévention mais également la prises de préparatifs nécessaires en perspective de toute urgence.

Des instructions ont été données, en outre, pour consulter régulièrement le site-web du ministère de la Santé et suivre toutes ses recommandations.

Il s'agit également de doter les établissements en moyens de prévention nécessaires et de les mettre à la disposition de tous les fonctionnaires, les professionnels, les opérateurs et les visiteurs ainsi que de diffuser largement les consignes et orientations officielles du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il sera fait appel aux staffs médicaux pour encadrer les actions de sensibilisation aux dangers de ce virus en faveur de tous les fonctionnaires sans exception aucune.

Il a été décidé en outre de désinfecter quotidiennement les moyens de transport et les structures d'accueil des voyageurs en dotant les agents de nettoyage en moyens de protection individuelle contre cette pandémie ainsi que l'ensemble des agents d'exploitation qui sont en contact direct avec les citoyens.

Il s'agit aussi d'intensifier les visites médicales périodiques à l'ensemble du personnel du secteur d'exploitation et de maintenance et de sensibiliser les usagers des moyens de transport public au danger du Coronavirus.