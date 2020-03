Le Président Ghali a évoqué, dans son allocution à l'occasion de l'élection de Hamma Salama président du Conseil national sahraoui, «le rôle et le développement de cet organe, de sa constitution à nos jours», affirmant à cet égard qu'«il reflète une expérience vaste et distinguée dans la lutte de libération du peuple sahraoui et consacre le courage, le talent du peuple sahraoui».

En outre, le Président Ghali a affirmé que «cela démontre au monde que l’exercice de tout type de lutte par le Front Polisario émane de la volonté d’un peuple qui s’adapte aux changements du monde». M. Ghali a rappelé la grande importance de l'institution législative au sein des institutions et organes nationaux sahraouis, ainsi que les tâches et responsabilités qu'elle assume, à commencer par «un devoir national sacré , en tant que branche du Front Polisario et bras, dans sa direction du peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance». Il a souligné, dans son discours, que «c'est une fierté que la République sahraouie ait aujourd'hui un conseil national, similaire aux pays du monde, qui améliore sa position et ses relations internationales, dans le cadre de l'Union africaine et de la communauté internationale, il contribuera également à la défense de la cause nationale dans les enceintes internationales et continentales».

Le membre du Secrétariat national du Front Polisario, (Parlement) Hamma Salama, a été élu président du Conseil national sahraoui pour sa 11ème législature.

L'élection du nouveau président s’est tenue lundi lors de sa session constitutive dans la ville libérée de Bir Lehlou, qui a remporté la majorité des voix, a-t-on indiqué de source sahraouie. Les membres du Conseil national avaient précédemment approuvé un comité pour conduire le processus de vote d’un nouveau président. Il est à rappeler que l'élection des membres du Conseil national sahraoui a eu lieu le 9 mars dernier au niveau des wilayas et des institutions de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Le Conseil national sahraoui a été fondé le 28 novembre 1975 sous le nom de conseil national provisoi re en remplacement de l'Assemblée générale espagnole quelque jour avant le retrait de l'administration coloniale espagnole, rappelle-t-on.

Depuis 1995, le Conseil a connu une nouvelle dynamique après le IX Congrès du Front Polisario qui a décidé de doter le CNS de tous les pouvoirs législatifs devant lui permettre le contrôle de l'exécutif politique et l'adoption de lois.