Réussir à allaiter quand on est une femme active peut se révéler compliqué. Les femmes qui travaillent à temps complet qui souhaitent donner le sein pendant trois mois peinent à y arriver selon une nouvelle étude.

Concilier le travail et les ambitions de jeune maman est une tâche ardue. Alors que l'allaitement permet à la mère de renforcer l'immunité du bébé et de resserrer le lien affectif avec l'enfant, une nouvelle étude parue dans la revue scientifique Journal of human lactation montre que les femmes ont du mal à allaiter pendant trois mois quand elles travaillent à temps plein. Kelsey Mirkovic, chercheur au centre de prévention des maladies chroniques et de prévention des maladies à Atlanta a interrogé 1 172 jeunes mamans qui avaient décidé d'allaiter. Elle a découvert que 28.8 % d'entre elles qui souhaitaient allaiter pendant trois mois n'ont pas réussi à le faire en raison de leur travail.

L'étude livre d'autres chiffres qui témoignent de cette incapacité à adapter les contraintes de l'allaitement à la vie professionnelle : les femmes qui ont repris leur travail à plein-temps moins de six semaines après la naissance de leur enfant ont 2.5 fois moins de chances de remplir leurs objectifs d'allaitement comparé aux femmes qui restent à domicile pendant trois mois.

Les femmes ayant repris leur activité entre six semaines et trois mois avaient 1.82 chances en moins d'atteindre leurs objectifs d'allaitement que les autres.

La solution pour continuer à allaiter suppose de faire des concessions sur le plan professionnel selon les chercheurs qui suggèrent de travailler à temps partiel le temps de l'allaitement. En effet, d'après l'enquête, le travail à mi-temps n'a pas eu d'impact sur les objectifs d'allaitement des mamans interrogées.