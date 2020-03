Le festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA) et le concours Mohia d’or de la meilleure dramaturgie en tamazight, sont reportés à des dates ultérieures et les délais de dépôt des participations à ces deux manifestations ont été prolongés, a annoncé hier la direction de la Culture.

Dans un communiqué diffusé par cette même direction, il est précisé que "dans le cadre des mesures préventives prises par l'Etat depuis l'apparition du coronavirus, la 18ème édition du Festival culturel national du film amazigh, initialement prévue au mois d'avril prochain, est reportée au dernier trimestre de l'année en cours". A ce titre la direction de la Culture et le Commissariat du Festival, informent les producteurs et réalisateurs intéressés par la participation au FCNAFA et qui n’ont pas eu le temps de déposer leur candidature, qu’ils peuvent désormais le faire puisque il a été décidé de rouvrir l’opération du dépôt des films et ce jusqu’au 15 août prochain dernier délais pour la clôture de cette opération, est-il mentionné dans le même document. Le dépôt des textes du prix Mohia d’or de la meilleu re dramaturgie en tamazight qui devait être clôturé le 27 mars courant a été lui aussi est prolongé jusqu’au au 15 octobre prochain, a-t-on indiqué de même source. Ce concours devait se tenir en avril prochain, mais son organisation a été reportée au mois de décembre pour le faire coïncider avec la commémoration du 16eme anniversaire de la disparition de ce dramaturge et poète né le 1 novembre 1950 à Azazga et décédé le 7 décembre 2004 à paris.