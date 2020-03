Lancée il y a presque dix ans, l’initiative de Google de numériser les visites muséales s’avère d’une excellente compagnie en ces moments de confinement généralisé des populations en raison de l’épidémie de coronavirus.

« Tous les musées sont fermés et pourtant vous auriez bien besoin de vous changer les idées au contact d’œuvres d’art ? Vous pensez que c’est impossible ? Détrompez-vous. Visiter des centres d’art sans sortir de chez soi, c’est faisable grâce à internet et des plateformes dédiées », lit-on sur le site de la radio français rfi.fr, dans un papier daté du 16 mars qui remet au goût du jour le Googleartproject, lancé avec les plus grandes institutions muséales du monde et parvenant à mettre 71 000 œuvres à la disposition de internautes. Parmi les illustres musées qui ont participé à ce projet, rfi.fr évoque ‘’Château de Versailles, MoMa de New York, Rijksmuseum d’Amsterdam ou Ermitage de Saint Petersbourg’’, en ajoutant qu’actuellement ‘’ ce sont 550 musées et institutions issus de plus de 50 pays qui sont ainsi accessibles sans quitter son canapé.’’

DK News.