"Cette opération permettra d'accueillir davantage de stagiaires aux sessions d'initiation aux techniques théâtrales dispensées par l'école de formation de l'association", a précisé son président, Mohamed Mihoubi, dans une déclaration à l'APS. Structure légère de 100 places, contre 70 auparavant, le "Petit Théâtre" a été créé en 2015 au niveau du Centre culturel "M'barek El-Mili" qui abrite le siège de l'association "El-Amel". "L'extension est devenue impérative pour répondre à la demande croissante des jeunes talents en quête de formation, notamment en matière d'interprétation, d'élocution et d'improvisation", a expliqué Mohamed Mihoubi. "Les travaux lancés dans ce cadre ont été achevés", a-t-il affirmé, signalant qu'une intervention ultime est en cours en vue de la mise en place d'une nouvelle régie dotée d'équipements neufs de sonorisation et d'éclairage. L'inauguration du "Petit Théâtre" dans sa nouvelle version est prévue le 27 mars prochain, date coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale du Théâtre, a-t-il fait savoir. Le président de l'association "El-Amel" prévoit à cette occasion une cérémonie "sans public" qu'il retransmettra en "live" via les réseaux sociaux, et ce, conformément aux mesures de précaution sanitaires en vigueur en Algérie dans le cadre de la prévention du Coronavirus.