Deux initiatives ayant pour but de lutter contre le Coronavirus (COVID-19) ont été développées par deux startups hébergées au sein de l'ANPT.

Il s'agit de Techgraph, qui a mis en place un système baptisé "Corovid Rescue" dont le but est de constituer une base de données au niveau du ministère de la Santé pour identifier les citoyens à l’aide d’un "QR Code", note la même source, précisant que cette mesure assurera la traçabilité de personnes infectées par le virus ainsi que les personnes avec qui le malade a été en contact, grâce à la géolocalisation.

L'autre startup, Golden Corp Algeria, a, quant à elle, développé une application de prévention et de sensibilisation qui f ournit aux utilisateurs des indications en temps réel sur l’état d’avancement du virus, les statistiques de propagation, mais aussi des recommandations et consignes sanitaires pour limiter les risques de contamination.

Cette application a d’ailleurs été réalisée en partenariat avec trois médecins de l’hôpital de Douéra (sud-ouest d'Alger), ajoute la même source.